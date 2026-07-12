Życiówka w oszczepie, pogoń na 800 m. Rekord w "nowym życiu" Sułek-Schubert

Gdy Adrianna Sułek w 2023 roku w Stambule, w halowych mistrzostwach Europy, uzyskała wynik lepszy od rekordu świata w pięcioboju, płakała. Ale płakała nie z tego powodu, że właśnie wskoczyła do historii, bo oficjalnie ten jej wynik, 5014 punktów, nie został zapisany jako rekord. Tuż po Polce do mety dotarła genialna Naffisatou Thiam - genialna Belgijka, dziś trzykrotna mistrzyni olimpijska. Miała zapas po czterech wcześniejszych konkurencjach, jej 5055 punktów oznaczało złoto i rekord wszech czasów.

Adrianna Sułek płakała, bo była druga. A ona zawsze chciała być najlepsza.

Osiem miesięcy wcześniej w Eugene też były łzy - do końca walczyła o medal mistrzostw świataw siedmioboju, pobiła rekord Polski (6672 pkt), ale skończyła czwarta.

A miesiąc później pokazała niesamowity charakter, gdy - mimo kontuzji - nie chciała oddać medalu mistrzostw Europy w Monachium. I go wywalczyła, z drugim wynikiem w karierze - 6532 pkt. To dało srebro, tylko za Thiam.

Ten trzeci wynik w 7-boju - 6480 punktów - miał miejsce w maju 2023 roku w słynnym mityngu w Götzis, niespełna trzy miesiące przed MŚ w Budapeszcie. To tam zaskakująco dobrze poszły jej konkurencje, które zwykle były jej słabością - pchnięcie kulą i rzut oszczepem. Kosztem tych szybkościowo-skocznościowych, w których się specjalizowała. Po zawodach zrobiła badania, poszła z nimi do lekarza. I okazało się, ze jest w ciąży.

Adrianna Sułek-Schubert, Nakło 2026 Agnieszka Bielecka PAP

Syna urodziła, przez cesarskie cięcie, w lutym 2024 roku - pół roku przed igrzyskami w Paryżu. Wykonała tytaniczną pracę, by wrócić do rywalizacji. Na Stade de France zajęła 12. miejsce - patrząc na to, co wydarzyło się pół roku wcześniej - smakujące jak złoto. Ale nie w jej przypadku. Przełomu nie przyniósł kolejny sezon, dopiero ta zima dała nadzieję na powrót do nie tak dawnej dyspozycji. A konkretnie - czwarta lokata w halowych mistrzostwach świata.

Forma Sułek-Schubert, na miesiąc przed mistrzostwami Europy, była jednak pewną niewiadomą. I już nie jest - można optymistycznie spoglądać w kierunku Birmingham. A wszystko za sprawą występu Adrianny w 5. Memoriale Wiesława Czapiewskiego. A trener Czapiewski wprowadził ją na salony, mówiła, że był dla niej jak ojciec.

Memoriał Wiesława Czapiewskiego. Nowy rekord zawodów, znakomita dyspozycja Adrianny Sułek-Schubert

Memoriał w Nakle nad Notecią ma rangę World Athletics Combined Events Tour Gold - bardzo wysoką, choć akurat te największe gwiazdy w kobiecym wieloboju raczej go omijają. Część kandydatek do podium ME w Birmingham pojawiła się półtora miesiąca temu w Götzis - to tam padły znakomite wyniki. Annik Kälin zdobyła 6726 punktów, Emma Oosterwegel 6705, a Sofie Dokter - 6627. Miesiąc później Szwajcarka poprawiła się w Ratingen na 6819 - to wynik wybitny. Wciąż nie wiadomo, w jakiej dyspozycji będą: Kate O'Connor, Thiam czy Katarina Johnson-Thompson.

Sułek-Schubert zaś zajmowała w rankingu World Athletics miejsce, które dawało prawo rywalizacji w ME, ale jako zawodniczka urodzona w XX wieku (rocznik 1999), musiała uzyskać kryterium wyznaczone przez PZLA - 6200 punktów.

Rywalizację zaczęła od drugiego miejsca w biegu na 100 m przez płotki - z drugim wynikiem w karierze: 13,09 s. "Znowu umiem biegać przez płotki" - napisała w mediach społecznościowych, które w ostatnich miesiącach zrzuciła na drugi plan.

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A później przekonała się, że "znów potrafi" w kilku innych konkurencjach. W sobotę skoczyła jeszcze 1.80 m wzwyż, była blisko 1.83 m, co też stanowiłoby "poporodowy rekord", było też dobre 13.69 m w kuli, choć w HMŚ w Toruniu pchnęła ponad 100 cm dalej i zbliżone do rekordu kariery 23.84 s na 200 metrów.

A to dawało pewne prowadzenie w całym mityngu i kurs na grubo ponad 6200 punktów - oznaczające minimum PZLA.

Niedziela zaczęła się wyśmienicie - skok w dal był niegdyś bardzo mocnym punktem zawodniczki Brdy Bydgoszcz, po porodzie wyniki spadły o dobre pół metra. A to może być świetnie punktowana konkurencja. Dziś skoczyła 6.16 m z dopuszczalnym wiatrem (+1,2 m/s) i 6.21 m - ze zbyt mocnym (+4,4 m/s). Tu jeszcze sporo może zyskać. "Long jump w końcu będzie long, trust me. Jakoś tak fajnie się zaczyna robić" - napisała.

A później przyszła wielka niespodzianka - 43.49 m w rzucie oszczepem, który zawsze był tą najsłabszą stroną. I dał około 100 dodatkowych punktów względem tego, czego można było się spodziewać.

Siedmiobój kończy bieg na 800 metrów - dziś od razu do przodu rzuciła się jedna z najlepszych wielobojowych specjalistek od tego dystansu Edyta Bielska. Uzyskała 2:08.55, Sułek-Schubert finiszowała w 2:11.58. Tu też może jeszcze urwać kilka sekund w Birmingham.

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Razem dało to 6449 punktów - czwarty już triumf w memoriale, ale też jego nowy rekord. Wypełnienie minimum nie tylko PZLA, ale i European Athletics, co oznacza gwarancję startu w Anglii.

A tam Bydgoszczanka pewnie znów będzie bić się o medal, choć docelową imprezą są dla niej igrzyska w Los Angeles, w lipcu 2028 roku.

W Nakle ósme miejsce zajęła z kolei Bielska - 5772 pkt.

Adrianna Sułek-Schubert BEN STANSALL AFP

Adrianna Sułek-Schubert Radosław Jóźwiak materiały prasowe





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