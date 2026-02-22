W tym roku w mityngach World Athletics w biegach na 1500 metrów trochę reprezentantów Polski brakowało. Na liście startowej wciąż brakuje Filipa Raka, Maciej Wyderka czy Filip Ostrowski skupili się, z powodzeniem, na dystansie 800 metrów. A w tej sytuacji dość nieoczekiwanie liderek krajowej listy został Kamil Herzyk, raczej specjalizujący się w dłuższych dystansach. I celujący w starty na 3000 metrów - na tym dystansie poprawił zresztą pół roku temu mający ponad pół wieku rekord kraju Bronisława Malinowskiego.

Herzyk najpierw zbliżył się do granicy 3:40.00, tydzień temu w Ostrawie nawet ją przebił - uzyskał 3:39.52. To już jest, jak na warunki halowe, bardzo szybkie bieganie, choć jeszcze nie na poziom kwalifikacji do halowych mistrzostw świata. Tu minimum wyznaczono na 3:36.00, różnica jednak jest spora.

Dziś Herzyk stanął na starcie w toruńskim Copernicusie, wśród gwiazd tego dystansu. Takimi są bowiem Botswańczyk Tshepiso Masalela, raczej znany z rywalizacji na 800 metrów, finalista ostatnich MŚ w Tokio, tam uzyskał 1:42.77. Ale także i Azzedine Habbz - urodzony w Maoku reprezentant Francji, dwukrotny halowy wicemistrz Europy.

I to oni dyktowali warunki, na ostatniej prostej Habbz próbował kontrować, ale w pojedynku szybkościowym nie miał większych szans. I gdy do kreski zostały może trzy, może dwa metry, doszło do potężnego skandalu.

Skandal na ostatnich metrach. Dyskwalifikacja zwycięzcy chwilę po zakończeniu biegu na 1500 metrów

Masalela był już pewny wygranej, choć chyba trochę na wyrost. Obejrzał się w lewo, tam przy krawężniku atakował Habbz. Ułożył palce w kształt pistoletu, oddał "strzał" w kierunku rywala. Latem zeszłego roku coś podobnego zrobił nasz junior Szymon Dołęga, w międzypaństwowym trójmeczu w Brnie. I zaraz po tym został zdyskwalifikowany, a w Polsce czekały go dalsze konsekwencje, włącznie z rozmowami z szefami PZLA.

Masalela finiszował pierwszy - z rezultatem 3:32.55. Poprawił rekord mityngu, który od pięciu lat należał do Etiopczyka Salemona Baregi (3:32.97). I pozował ze specjalną planszą przygotowaną przez organizatorów.

Sędziowie mityngu dość szybko podjęli jednak jedyną możliwą decyzję - zdyskwalifikowali Botswańczyka. Triumfatorem został więc Habz, to ona ma nowy rekord zawodów w Toruniu - 3:32.56. Niewiele wolniejszy był też Holender Samuel Chapple (3:32.68).

Kamil Herzyk zaś do samego końca walczył o życiowy wynik. Mógł żałować, że Francuz Romain Mornet uciekł nieco za daleko, nie był w stanie pociągnąć za sobą naszego 21-latka i Belga Rubena Verheydena. Herzyk wpadł na metę dziewiąty, później przesunięto go na siódmą pozycję.

Ważny był jednak czas - 3:37.32. Tylko o 1.32 s powyżej minimum na HMŚ. I o 1.61 s gorzej od rekordu Polki Marcina Lewandowskiego. A mówimy przecież o zawodniku, który specjalizuje się raczej w dystansach 3000 i 5000 metrów. Kto wie, jaka przyszłość czeka na 1500 metrów Kamila Herzyka.

