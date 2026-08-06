Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają od 10 do 16 sierpnia - na Alexander Stadium Biało-Czerwoni pewnie znów będą mieli kilkanaście medalowych szans. Świetnie wykorzystali je cztery lata temu w Monachium, dwa lata temu w Rzymie było już znacznie gorzej. Niemal 40-milionowy kraj stać bowiem na coś więcej, niż sześć medali. Więcej przecież było nawet podczas igrzysk w Tokio, całkiem niedawno.

Być może jedną z takich szans będzie dla nas skok wzwyż, choć ostatnie mistrzostwa Polski w Białymstoku tego nie pokazały. Dziś ta konkurencja trochę "leży", nie ma fruwania na wysokości 2.35-2.40 m, jak dekadę temu. Czy za dawnych czasów Artura Partyki. Każdy skok powyżej 2.30 m jest dostrzegany. A w Polsce - tym bardziej.

Złoto mistrzostw kraju wywalczył półtora tygodnie temu Sebastian Moszczyński - z rekordem życiowym... 2.16 m. Cezar Sidya, Mateusz Kołodziejski i wracający po zawieszeniu Norbert Kobielski uzyskali 2.12 m, podobnie jak Mikołaj Szczęsny. Ta trójka zajęła ex aequo drugą pozycję, Szczęsny był piąty. Mogło to go kosztować absencję w ME, choć uzyskał kwalifikację z rankingu. Ostatecznie został dołączony do składu, pewne miejsce miał zaś Kołodziejski.

Mityng w Monaco, tuż obok jachtów. Świetny występ Mateusza Kołodziejskiego

Skoczkowie wzwyż swoje zmagania w Birmingham zaczną we wtorkowe przedpołudnie - eliminacjami. Finał zaplanowano na piątkowy wieczór. Na dziś pięciu ich uczestników ma zaliczone w tym roku 2.30 m, jest w tym gronie Kołodziejski. Z 2.33 m do Anglii ruszy Ołeh Doroszczuk, z 2.32 m Jen Stefela, a z 2.31 m - Kimani Jack. Inna sprawa, że większość tych skoków oddano zimą, pod dachem. Gdy nie przeszkadza ani temperatura, ani wiatr.

Kołodziejski zimą też miał swój najlepszy okres w karierze - wygrał m.in. mityng w Hustopečach, tam pierwszy raz pokonał 2.30 m. Wydawało się, że w HMŚ w Toruniu może powalczyć o medal, tam jednak forma była już gorsza.

Udany skok Mateusza Kołodziejskiego na 2.21 m Screen za Youtube/Vinco materiał zewnętrzny

Na powietrzu rekordem życiowym zawodnika Zawiszy Bydgoszcz było 2.24 m z zeszłego sezonu, teraz w połowie czerwca wyrównał ten wynik w Ostrawie. Ostatnie tygodnie były jednak gorsze, skakał 2.15, 2.12, 2.16 m. Pojawiły się znów pytania o formę. I gdy wszyscy są już myślami przy zawodach w Anglii, 24-latek z Bydgoszczy ruszył do Monaco. Na mityng dla skoczków mający rangę World Athletics Continental Tour - Silver.

Lista startowa była atrakcyjna, z legendarnym już Mutazem Barshimem, ale i wicemistrzem świata z 2023 roku JuVaughnem Harrisonem. To nie oni jednak skakali w tym roku 2.30 m, ale trzech innych uczestników. W tym i Kołodziejski.

Polak zaczął od 2.10 m, później było 2.15 m, wreszcie 2.18 m - wszystko bezbłędnie. Na tej ostatniej wysokości męczył się Amerykanin - Harrison zaliczył dopiero za trzecim razem. Polak prowadził, ale po 2.21 m spadł na trzecią pozycję. W pierwszej kolejce wpadł bowiem w poprzeczkę, w drugiej się poprawił. Na 2.24 m w grze zostało już tylko czterech zawodników. Kobielski skoczył to za drugim razem, wyrównał stadionową życiówkę. A później ją poprawił - za drugim razem uzyskał 2.27 m. Na 2.30 m też był w ostatniej próbie bliski sukcesu. A to znaczy, że forma wróciła.

Klasą dla siebie był jednak JuVaughn Harrison. Amerykanin 2.27 m zaliczył w trzecim podejściu, 2.30 m - tak samo. A później pokonał 2.32 m, tym razem za drugim razem. Miał już w nogach kilkanaście skoków. I wtedy... skoczył od razu 2.34 m! Coś niesamowitego. Wyżej już nie próbował, to mu wystarczyło. Został liderem światowych list w 2026 roku.

Mateusz Kołodziejski ANDREAS SOLARO AFP

Kołodziejski zajął ostatecznie czwarte miejsce - przed nim znaleźli się jeszcze: Amerykanin Tyus Wilson (2.30 m - rekord życiowy) oraz Włoch Christian Falocchi (2.27 m). Ten ostatni będzie jednym z głównych rywali Polaka w Birmingham.

Barshim z kolei skoczył tym razem tylko 2.10 m.

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Mateusz Kołodziejski Andrzej Iwanczuk/REPORTER Reporter



