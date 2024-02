Dobry wieczór. Jak widzicie, ja dalej w RPA, tak że u mnie ciągle słoneczko. Startowałam na 300 metrów, gdzie udało mi się poprawić rekord życiowy i najlepszy czas w historii Polski, czyli 35.52. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego startu, a startowałam tu również na 100 i 200 metrów. Na 100 również udało się poprawić rekord życiowy, a więc szybkościowo jestem naprawdę w superdyspozycji. Mam nadzieję, że jeśli złożę to z moim świetnym finiszem, to na 400 metrów również uda się poprawić ten rekord życiowy, najlepiej w Paryżu. Tak że trzymajcie kciuki, ja już kończę ten mój mini-sezon. Zaczynam ciężko trenować, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze szybciej i mam nadzieję - tak jak mówię - że to poskładam i będą tego efekty już w lato

~ przekazała gwiazda "królowej sportu".