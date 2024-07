Zwycięstwo tuż przed igrzyskami, Lisek zachwycił w Niemczech. 1 cm i byłby rekord

Dyspozycja Piotra Liska zdaje się zmierzać we właściwym kierunku. Tuż przed igrzyskami w Paryżu Polak wziął udział w mityngu w Hof. Za naszą zachodnią granicą nie tylko zwyciężył, ale co ważniejsze - kolejny raz złamał granicę 5,80 metra. A i przy próbie pokonania poprzeczki na wysokości 5,91 do szczęścia - jeśli wierzyć medialnym przekazom - zabrakło niewiele.