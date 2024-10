Gdy większość polskich lekkoatletów odpoczywa już po sezonie, a najlepsi odebrali nagrody w plebiscycie "Złote Kolce", Katarzyna Zdziebło i Maher Ben Hlima podjęli walki o minimum na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Tokio. 35-letni chodziarz RKS Łódź przeszedł swój dystans 35 km w imponującym tempie, wygrał zmagania w 2:28.44 - to czas ledwie o 14 s gorszy od rekordu kraju Roberta Korzeniowskiego. Do zrealizowania tego głównego celu zabrakło bardzo niewiele. Udało się to zaś Katarzynie Zdziebło.