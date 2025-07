Zwycięstwo Anity Włodarczyk, a zaraz zaskakująca decyzja. Wspólnie z mistrzynią świata

Nie ma w kobiecym rzucie młotem zawodniczki bardziej utytułowanej od niespełna 40-letniej zawodniczki pochodzącej z wielkopolskiego Rawicza. Trzy tytuły mistrzyni olimpijskiej, cztery tytuły mistrzyni świata, rekord świata i kilka najdalszych rzutów w historii - oto jej dorobek.

I choć dziś są zawodniczki znacznie młodsze, rzucające od niej dalej, to Polka wciąż ma wiele do powiedzenia w tym towarzystwie. Rok temu wywalczyła wicemistrzostwo Europy, w Paryżu zabrakło jej kilku centymetrów do kolejnego olimpijskiego medalu. A teraz poprawia się ze startu na start, w Madrycie była najlepsza w zawodach drużynowych mistrzostw Europy. Jako jedyna spośród Biało-Czerwonych odniosła indywidualne zwycięstwo, drugie było dziełem sztafety mieszanej 4x400 m.

Z Hiszpanii pani Anita poleciała na Węgry - do Szekesfehervaru. Tam co roku odbywał się prestiżowy mityng World Athletics, teraz został przeniesiony do Budapesztu. I odbędzie się 12 sierpnia, m.in. z udziałem Armanda Duplantisa, Femke Bol czy Ethana Katzberga. Jak się okazuje, Polka prawdopodobnie na Węgrzech nie będzie zbyt długo. Jej nazwisko znalazło się wśród gwiazd zaproszonych na Diamentową Ligę w Eugene - już w najbliższą sobotę.

Nazwisko polskiej rekordzistki świata wśród największych gwiazd konkurencji. To już w sobotę w Oregonie

Konkursy w rzucie młotem rzadko, wręcz bardzo rzadko, odbywają się przy okazji tych najbardziej prestiżowych mityngów. A jeśli się już odbywają, to przed główną rywalizacją - by nie stwarzać dodatkowego niebezpieczeństwa. Panowie rywalizowali już tak w Oslo, teraz ugości ich Eugene - w składzie widnieje nazwisko Wojciecha Nowickiego, naszego mistrza olimpijskiego w Tokio.

Wśród pań jest siedem zgłoszonych zawodniczek - sześć z Ameryki Północnej oraz właśnie Anita Włodarczyk. Brooke Andresen, Rachel Richeson, DeAnna Price i Camryn Rogers to jedyne zawodniczki, które w tym roku rzuciły ponad 78 metrów. Jest tu mistrzyni olimpijska z Paryża (Rogers), ale i wicemistrzyni (Echikunwoke), ale też i całe podium MŚ z 2023 roku (Rogers, Janee' Kassanavoid, Price).

Występy Anity Włodarczyk w 2025 roku:

23.05.2025 - Chorzów: 69.91 m (2. miejsce)

31.05.2025 - Nairobi: 70.27 m (7. miejsce)

7.06.2025 - Tajpej: 71.51 m (1. miejsce)

17.06.2025 - Turku: 72.81 m (4. miejsce)

28.06.2025 - Madryt: 73.34 m (1. miejsce)

Włodarczyk, ze swoim 73.34 m z Madrytu, zajmuje w rankingu World Athletics 15. miejsce w 2025 roku. Już sama w Madrycie mówiła, że to nie koniec.

Rzuciłam dziś najdalej w sezonie, a czuję, że jest potencjał na więcej. Po tej przerwie trochę się rozluźniłam i trzeba było wrócić do konkursu. Po nim wiem, że mam rezerwy. Emocje buduję z każdym startem i wierzę, że do Tokio zdążę

Co ciekawe, będzie to występ już na czwartym kontynencie dla Polski w ostatnich kilku tygodniach - startowała w Europie, Afryce i Azji. Jeśli występ ten dojdzie do skutku, a zawody w Eugene są w tym roku dla Amerykanów wyjątkowe (to 50. edycja Prefontaine Classic), to dla Anity będą pierwszym występem w USA od 31 maja 2013 roku. Wtedy też wystąpiła w Euegene, zajęła w Prefontaine Classic drugie miejsce, za Betty Heidler. Miała też na słynnym stadionie Hayward Field walczyć o medal MŚ w 2022 roku, ale półtora miesiąca wcześniej, tuż przed MP Polski, doznała poważnej kontuzji goniąc... złodzieja.

Najlepsze rzuty w 2025 roku (* - uczestniczki DL w Eugene)

1. 79.29 m - Brooke Andersen (USA)*

2. 78.80 m - Rachel Richeson (USA)*

3. 78.51 m - DeAnna Price (USA)*

4. 78.14 m - Camryn Rogers (Kanada)*

5. 77.14 m - Krista Tervo (Finlandia)

6. 77.07 m - Silja Kosonen (Finlandia)

7. 76.60 m - Jie Zhao (Chiny)

8. 76.49 m - Zofia Pałkina (Rosja) - nie może startować na świecie

9. 76.42 m - Janee' Kassanavoid (USA)*

10. 75.47 m - Annette Nneka Echikunwoke (USA)*

--

15. 73.34 m - Anita Włodarczyk (Polska)*

