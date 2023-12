Zwrot w sprawie Jakuba Krzewiny. Mocne słowa prawnika. "Nie będzie przyzwolenia"

Do rzekomego starcia Jakuba Krzewiny z Sebastianem Urbaniakiem doszło w noc sylwestrową w Kruszwicy. Urbaniak miał rzekomo w oknie widzieć... Ewę Swobodę, w której, jak mówił, jest obsesyjnie zakochany. Okazało się, że wszedł do mieszkania, w którym przebywał Krzewina i tam miało dojść do bójki. Urbaniak oskarżył naszego olimpijczyka o to, że ten złamał mu nogę.