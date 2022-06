Zrobiła to! Ewa Swoboda poniżej 11 sekund na 100m!

Najlepszym wynikiem w karierze Ewy Swobody było dotąd 11,07 s, uzyskane niespełna trzy lata temu w Berlinie. Już kilka dni temu w Chorzowie podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego sprinterka pokazała, że jest w wysokiej formie. Uzyskała wtedy czas 11,08 s, czyli minimalnie gorszy od rekordu. Dziś w Suwałkach musiała biec dwa razy - najpierw pewnie wygrała eliminacje (11,29 s), a później pokazała wielką klasę w finale. Tam rywalizowała sama ze sobą - kolejną na mecie Magdalenę Stefanowicz pokonała o 0,22 s. Na mecie sama nie wierzyła, że tak szybko pokonała setkę - na zegarze pokazał się początkowo czas 11,00 s, po chwili skorygowany na 10,99. - Brawo, brawo! - krzyczała. Niestety, rywalizacji towarzyszył zbyt mocny wiatr w plecy - 2,4 /s w plecy, a dopuszczalna wartość to 2,0 m/s. Oznacza to, że wyniki jak najbardziej się liczą, ale nie będą uwzględniane jako rekordy życiowe.

- Sama jestem w szoku, bo tak luźno mi się dzisiaj biegło. Już w eliminacjach tak było, więc sobie pomyślałam, że jak się w finale zepnę, to coś z tego będzie - mówiła później Ewa Swoboda w TVP Sport. W Suwałkach zdobyła już swój szósty złotym medal mistrzostw Polski. Na wiatr jakoś specjalnie nie narzekała. - Przynajmniej był w plecki, a nie w twarz - śmiała się. Zdradziła też, że dzisiaj zepsuła trochę start, bo uciekła jej wówczas noga. - Jest co poprawiać, zwłaszcza, że muszę się jeszcze wybiegać w nowych kolcach.

Kolejne cele Ewy Swobody? "Tu postawię kropkę"

Ewa Swoboda znakomicie spisywała się już w sezonie halowym, ale tam zabrakło kropki nad i, czyli medalu w Halowych Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Teraz ma przed sobą dwie docelowe imprezy: mistrzostwa świata w lipcu w Oregonie, a później Mistrzostwa Europy w sierpniu w Berlinie. - Belgrad był motywacją do ciężkiej pracy. Pierwszy swój cel osiągnęłam, zeszłam poniżej 11 sekund. I tu może postawię kropkę - śmiała się przed kamerą.

Do tej pory jedyną Polką, która przebiegła 100 metrów poniżej 11 sekund, była Ewa Kasprzyk. To do sprinterki Olimpii Poznań należy rekord Polski - 10,93 s, ustanowiony 36 lat temu w Grudziądzu.

Wyniki finału mistrzostw Polski na 100 m