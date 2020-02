​Biegowe wydarzenie roku - World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 - już za niecałe pięć tygodni. Organizatorzy zapraszają chętnych do udziału w wolontariacie przy tym wydarzeniu. Dobra zabawa, nowe znajomości, największe gwiazdy światowego biegania i unikalne doświadczenie - to tylko niektóre argumenty za dołączeniem do ekipy wolontariuszy.

World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 będzie największym biegiem półmaratońskim w Polsce, a prawdopodobnie również największym biegiem ulicznym bez względu na dystans w historii naszego kraju. Impreza przewyższa też frekwencyjnie ostatnie biegi masowe towarzyszące mistrzostwom świata, rozegrane w Walencji, Cardiff i Kopenhadze.

Udział w zawodach zapowiedziały już dwie gwiazdy światowego biegania - Joshua Cheptegei, który niedawno pobił rekord świata na dystansie 5 km oraz obrońca tytułu mistrzowskiego, Geoffrey Kamworor. W najbliższych tygodniach poznamy kolejne nazwiska faworytów.

Aby jednak zorganizować tak gigantyczne przedsięwzięcie, potrzeba nie tylko ogromnego doświadczenia i zasobów, ale też nieocenionego wsparcia ze strony wolontariuszy.

- Przekrój działań wolontariuszy przy takiej imprezie jest ogromny - mówi Anna Okrój z Fundacji Miasta Sportu, koordynator wolontariatu przy mistrzostwach. - Wolontariusze pomagają przy pakowaniu i wydawaniu pakietów startowych, obsługują depozyt, wręczają na mecie medale, czy pełnią inne ważne funkcje związane np. z kontrolą antydopingową, obsługą punktów nawadniania na trasie lub pracą centrum prasowego. Można powiedzieć, że są wszechobecni i znajdują się w samym centrum wydarzeń - dodaje.

Jakie są jednak korzyści z bycia wolontariuszem przy tego typu imprezach?

- Korzyści to przede wszystkim zdobywane doświadczenie, umiejętności i mnóstwo pozytywnej energii, którą kipią wolontariusze. Wolontariat jest też miejscem, w którym zawieramy nowe znajomości, często na lata - wylicza Magda Piepiórka, była wolontariuszka, która obecnie na stałe współpracuje z Fundacją Miasta Sportu i organizatorami wielu gdyńskich imprez sportowych. - To także okazja do bycia w "centrum wszechświata", a w wielu przypadkach także do bezpośredniego kontaktu z gwiazdami sportu, czy celebrytami, którzy chętnie biorą udział w zawodach sportowych. Znamy też liczne przypadki, gdy wyróżniający się liderzy wolontariatu rozpoczęli później stałą lub freelancerską, płatną współpracę z organizatorami danego wydarzenia sportowego - przekonuje.

Wolontariusze zaangażowani w organizację World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020, otrzymają ponadto wysokiej jakości sprzęt sportowy marki Asics. Przygotowana jest pełna wyprawka - od stóp do głowy. Organizatorzy zaznaczają jednak, że rodzaj i liczba przekazanego sprzętu będzie się różnić w zależności od pełnionej funkcji i skali zaangażowania wolontariusza w mistrzostwa świata.

Dodatkowo, każdy wolontariusz zostanie automatycznie włączony do programu lojalnościowego Fundacji Miasta Sportu, w którym wolontariusze za zbierane podczas imprez punkty, mogą odebrać dodatkowe gadżety.

- Ze wszystkimi wolontariuszami podpisujemy także stosowne umowy, a następnie wystawiamy zaświadczenia, które potwierdzają udział w wolontariacie przy danej imprezie. Dzięki temu, wolontariusz może np. uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej - informuje Anna Okrój.

Więcej informacji o wolontariacie podczas World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 można znaleźć na stronie internetowej. Aby zgłosić chęć udziału, należy zalogować się na stronie staff.fundacjamiastasportu.org, a następnie wybrać konkretne wydarzenie. Fundacja Miasta Sportu uruchomiła też dedykowane wydarzenie na Facebooku.