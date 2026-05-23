Żodzik w akcji, o podium decydowało 1.97 m. Dwie Europejki skoczyły

Imprezą sezonu dla polskich lekkoatletów będą oczywiście sierpniowe mistrzostwa Europy, tam - co naturalne - Maria Żodzik powinna walczyć o medal. Mówimy przecież o aktualnej wicemistrzyni świata, która rok temu pierwszy raz w karierze skoczyła równe dwa metry - w deszczu, w skoku ostatniej szansy w Tokio. Bo mogła tamte zawody skończyć na czwartej pozycji.

Wtedy też sezon zaczynała w maju, od rywalizacji w Dosze. I na starcie było 1.96 m. Wynik godny światowej czołówki, zarazem będący sygnałem co do celów w dalszej części.

Zimą podopieczna trenera Pawła Wyszyńskiego dokonywała korekt w rozbiegu, to wymaga czasu. W Toruniu nie stanęła na podium, halowe mistrzostwa świata skończyła piąta. A w Birmingham zapewne głównymi jej rywalkami w mistrzostwach kontynentu będą trzy Ukrainki, z Jarosławą Mahuczich na czele, Angelina Topić, Morgan Lake oraz Imke Onnen. Z kilkoma z nich Polka zmierzyła się w sobotę z Xiamen.

Diamentowa Liga. Maria Żodzik wśród gwiazd zawodów w Xiamen. 1.97 m kluczową wysokością

Spośród czterech medalistek HMŚ do Chin przyleciała tylko jedna - Julia Łewczenko. W Toruniu była druga, wspólnie z Nicolą Olyslagers z Australii i Angeliną Topić z Serbii, wszystkie skoczyły 1.99 m. A Mahuczich - 2.01 m. Ale i tak organizatorzy nie mogli narzekać na skład konkursu.

Maria Żodzik

Żodzik zaczęła bezpiecznie - od 1.80 m. Pokonała tę wysokość, podobnie jak 1.84 m. Na 1.88 m miała rzutkę, która ostatecznie decydowała o być albo nie być na podium. A między trzecim a czwartym miejscem jest też... tysiąc dolarów różnicy w kontekście nagród finansowych.

Polka pokonała więc 1.88 m za drugim razem, ale już 1.91 i 1.94 m - za pierwszym. W tym momencie była jedną z pięciu skoczkiń, które zaliczyły tę wysokość. A bez zrzutek pozostawały jedynie: Ukrainka Julia Łewczenko oraz Jamajka Lamara Distin. Żodzik zajmowała trzecią pozycję.

Na 1.97 m cała piątka strąciła poprzeczkę w pierwszej kolejce, w drugiej zaś znakomitym skokiem popisała się Iryna Heraszczenko. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża wróciła do Diamentowej Ligi po 19 miesiącach - niespełna rok temu urodziła córkę. A w trzeciej kolejce to samo udało się Łewczenko, choć poprzeczka zadrżała.

Julia Łewczenko

Żodzik ta sztuka się nie udała, skończyła ostatecznie czwarta, za Distin, a przed drugą z medalistek olimpijskich: Australijką Eleanor Patterson.

Dwie Ukrainki skakały zaś 1.99 m - i za trzecim razem skutecznie uczyniła to Łewczenko.

Wyniki rywalizacji w skoku wzwyż w Diamentowej Lidze w Xiamen

