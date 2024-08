Znowu rozczarowanie, a Maria Andrzejczyk brutalnie szczera. Poruszające słowa

Diamentowa Liga. Maria Andrejczyk: Niewiele jest karier idealnych

"Mi zdecydowanie to szczęście nie dopisuje i to właściwie od samego początku, od debiutu na igrzyskach w 2016 roku. Co rok spotykało mnie naprawdę dużo. Nie wiem, dlaczego takie fatum na mnie ciąży, ale wiem, że będę robiła wszystko by to odczarować. Bo ten ogień jeszcze we mnie nie zgasł" - mówiła, odnosząc się do swoich problemów zdrowotnych, które wyhamowywały rozwój jej kariery.