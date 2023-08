Znowu nękał Ewę Swobodę. PZLA zawiesił skandalistę

Ewa Swoboda przyznała kilka miesięcy temu w wywiadzie dla WP SportoweFakty, że Sebastian Urbaniak wysłał do niej i jej chłopaka Krzysztof Kiljana zdjęcia damskiego narządu płciowego. Miał też kierować groźby w kierunku obojga. Lekkoatleta LKS Vectra Włocławek był od tego momentu na cenzurowanym w Polskim Związku Lekkiej Atletyki.

Nieprzyjemna sytuacja. Ewa Swoboda ofiarą nękania

Urbaniak wystąpił jednak w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Pojawił się też w rywalizacji seniorów w Gorzowie Wielkopolskim. I tam doszło do kolejnej nieprzyjemniej sytuacji.

Z relacji świadków, do jakich dotarliśmy, wynika, że Urbaniak przeszkadzał Swobodzie w rozgrzewce. Cały czas coś do niej mówił, kiedy ta koncentrowała się przed startem na 100 metrów. Zresztą nasza sprinterka wspominała o tym w rozmowie z TVP Sport .

Ewa Swoboda: Jestem mistrzynią Igrzysk Europejskich, a to brzmi dosyć poważnie. WIDEO

Urbaniak pytany o tę sytuację w rozmowie z Interia Sport, mówił : - Chciałem porozmawiać po tych wielu miesiącach, by wyjaśnić sobie pewne sprawy. Ewa nie chciała rozmawiać i zrobiła kolejną aferę. Oczywiście nie powiedziała w telewizji wprost, o kogo chodzi, ale przyznaję, że to chodziło o mnie.

Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo nie chciałem jej zrobić żadnej krzywdy

Lekkoatleta z Włocławka nie powiedział jednak wszystkiego o tym, jak wyglądała sytuacja na stadionie rozgrzewkowym. Zawodnik nie reagował na prośby trenerki Iwony Krupy, prowadzącej Swobodę, by odszedł w inne miejsce. Do akcji wkroczyła też inna sprinterka Kamila Ciba, która jest policjantką. To też nie pomogło. Potrzebna była zatem pomoc innych osób, które wyprowadziły Urbaniaka ze stadionu rozgrzewkowego.