Znów to zrobił! Polak zachwyca, kolejne zwycięstwo. To już najlepsza dziesiątka świata

Cyprian Mrzygłód już nie tylko puka do światowej elity, on już ma w niej miejsce. Polski oszczepnik w świetnym stylu wygrał mityng World Athletics Continentasl Tour Silver w Lucernie - jego 84.50 m to trzeci rezultat w tym seznie, a czwarty w całej karierze. I co ważniejsze - punkty zdobyte w Szwajcarii powinny spowodować, że przy kolejnej aktualizacji rankingu World Athletics Mrzygłód znajdzie się w najlepszej dziesiątce.