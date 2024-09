Niedziela 29 września to święto biegania! Wielkie sportowe emocje, kilkanaście tysięcy finiszerów, kilkadziesiąt tysięcy kibiców, atrakcje dla małych i dużych oraz sprzyjająca rekordom trasa – tak właśnie Warszawa świętowała 100. rocznicę polskiego maratonu. Po raz drugi w historii Maratonu Warszawskiego zwycięzca obronił tytuł uzyskany przed rokiem. Levente Szemerei (2:10:43), oprócz poprawienia własnej życiówki uzyskał wyniki lepszy od aktualnego rekordu Węgier! Na drugim miejscu podium zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn stanęli Polacy. W rywalizacji drużynowej - TEAM UP! Zwycięża polski zespół. Padł również nowy rekord frekwencji w biegu towarzyszącym na 10 kilometrów - Nice To Fit You Warszawska Dycha. Maraton Stulecia trwa!