Znakomity rzut Polaka po medal, magiczna granica pokonana. A później był Litwin

Ledwie osiem dni temu w Gorzowie Cyprian Mrzygłód przerwał trwającą od 2015 roku serię Marcina Krukowskiego , którego nikt nie był w stanie pokonać w kolejnych mistrzostwach kraju . W końcu dokonał tego właśnie Mrzygłód, któremu wynik 79,80 m dał właśnie złoto . I to był poziom, do jakiego oszczepnik AZS AWFiS Gdańsk zdążył ostatnio przyzwyczaić - rzutów w okolice 80. metra, a nawet nieco dalej. Bo w Bańskiej Bystrzycy trzy tygodnie temu rzucił nawet 82.04 m.

Cyprian Mrzygłód walczył o medal Letniej Uniwersjady w Chengdu

Tyle że później wielokrotnie męczył się z kontuzjami, uraz łokcia wykluczył go z mistrzostw świata w Dausze, przez kontuzję kolana musiał zmienić technikę rzutu, by mniej obciążać staw. W tym roku było już jednak znacznie lepiej, o czym świadczyły choćby cztery konkursy, w których oszczep po rzutach Polaka przekroczył linię 80. metra. Na ten piąty czekaliśmy dzisiaj, w finale w Chengdu.

Wielki awans Polaka w czwartej kolejce. W piątej objął nawet prowadzenie

I tak się stało - w czwartej kolejce 25-latek znacznie się poprawił, odległość 78.16 m sprawiła, że przed sobą miał już tylko Fina Topiasa Laine (78.42 m). W piątej kolejce Polak jako pierwszy przerzucił linię oznaczającą 80. metr, choć nieznacznie. Sędziowie zmierzyli 80.02 m - to wystarczyło do pierwszej pozycji. Za chwilę na rozbiegu pojawił się jednak Litwin Edis Matusevičius, mistrz Letniej Uniwersjady sprzed czterech lat z Neapolu. Wtedy do złota wystarczało mu 80.07 m, teraz rzucił nieco dalej - 80.37 m. To on był tu faworytem, w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Chorzowie kilka tygodni temu rzucił aż 84.22 m.