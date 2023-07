Anita Włodarczyk kiepsko zaczęła ten sezon, kibice lekkoatletyki w Polsce przez lata przyzwyczaili się do tego, że wielokrotna mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata rzuca młot w okolice 80. metra - czasem trochę bliżej, czasem trochę dalej. W tym roku blisko 38-letnia młociarka miała jednak problem z osiągnięciem linii oznaczającej 70. metr - ta sztuka nie udała jej się w Nowym Tajpej czy Bydgoszczy . Wyniki uzyskane w Chorzowie, Nairobi czy Poznaniu były niewiele lepsze, więc pojawiły się wątpliwości, czy Włodarczyk będzie jeszcze w stanie wrócić do dawnej dyspozycji. Zwłaszcza, że miała przecież wielomiesięczną przerwę, spowodowaną kontuzją i operacją.

Mistrzyni olimpijska zrobiła dłuższą przerwę. Jej wyniki nie dawały dużych nadziei

Tę historię już przerabialiśmy. Anita Włodarczyk potrafi znaleźć właściwą formę

Konkurs nie miał dobrej obsady, żadna z rywalek Polki nie dorzuciła w tym roku do 70. metra, choć przecież Martina Hrašnová to była wicemistrzyni Europy i brązowa medalistka mistrzostw świata. Tyle że skończyła już 40 lat i wielką formę ma za sobą. Szuka też formy młodsza o 10 lat od Słowaczki Alexandra Tavernier - czwarta w ostatnich igrzyskach, w przeszłości też medalistka największych imprez. W przeciwieństwie do Polki, na razie im się to nie udaje.