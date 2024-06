Znakomity bieg polskiej gwiazdy. Emocje puściły. Musiała czekać dwa lata

Blisko dwa lata Justyna Święty-Ersetic czekała, by jedno okrążenie stadionu przebiec znów poniżej 52 sekund. Po zeszłorocznych problemach ze zdrowiem, gdy straciła większą część sezonu, nie było jej łatwo wrócić do formy, nie imponowała w ostatnich tygodniach. A mimo tego, dość niespodziewanie, została zgłoszona do startu indywidualnego w mistrzostwach Europy w Rzymie. W niedzielę w Warszawie 31-letnia sprinterka udowodniła, że wciąż trzeba się z nią liczyć. I że może być bardzo ważnym punktem sztafety.

