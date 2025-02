Znakomity bieg 21-latki. Rekord Polski i czwarty wynik w historii

Magdalena Niemczyk to lekkoatletka UKS Tiki-Taka Kolbuszowa , która czyni systematyczne postępy.

Magdalena Niemczyk z jednym z najlepszych czasów w historii

21-latka w Rzeszowie uzyskała 23,12 sek. To rekord Polski młodzieżowców. Poprzedni był gorszy o 0,1 sek i należał do Nikoli Horowskiej. To także najlepszy w tym roku wynik w Europie w tej kategorii wiekowej.