Zmiana na szczycie po Bukowieckiej. Walka trzech wicemistrzyń świata rozstrzygnięta

Gdyby Natalia Bukowiecka zdecydowała się na rywalizację na 400 metrów, w Bydgoszczy nie byłoby żadnej wątpliwości co do złotego medalu. Mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata i brązowa medalistka igrzysk z Paryża jest o dwie długości przed resztą krajowej stawki - i pozostaje naszą największą nadzieją na sukces w mistrzostwach świata w Tokio.

Dystans 400 metrów biegła jednak tydzień temu w Chorzowie w Diamentowej Lidze, a później w środę w deszczu w Lozannie. No i czeka ją jeszcze powtórka w najbliższy czwartek w Zurychu - w finale tych prestiżowych zmagań.

Decyzja o rezygnacji z obrony złota w MP zapadła już wcześniej - tu musiałaby bowiem najpierw przebiec jedno okrążenia w piątkowych eliminacjach, a później jeszcze w finale. Zamiast tego wybrała dwa biegu na 200 metrów - właśnie dzisiaj.

A to z kolei sprawiło, że szansę walki o złoto dostały inne zawodniczki. Jedyną indywidualną mistrzynią Polski w stawce ośmiu finalistek była Justyna Święty-Ersetic, z tytułami w 2013, 2016 i 2020 roku. Dziś stanęła do rywalizacji o swój... dwunasty indywidualny medal na stadionie. A czwarty złoty.

Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Wielka stawka finału biegu na 400 metrów. Szło nie tylko o medale

Święty-Ersetic przez ponad miesiąc nie pokazywała się na żadnym mityngu - po długim sezonie zimowym miała niezłe wejście w sezon letni, później jednak odezwał się brak odpowiedniej przerwy. Trenowała przez kilka tygodni, m.in. w Spale, do Bydgoszczy przyjechała z celem nie tylko zdobycia złota, ale znów biegania w okolicach 51 sekund. I co tu ukrywać - była faworytką do tytułu.

W piątek świetnie taktycznie pobiegła jednak 18-letnia Anastazja Kuś, jej 52.03 s, trzeci czas kariery, robiło spore wrażenie. Tyle że młodziutka olimpijka nie ma jeszcze takiego doświadczenia z biegania turniejowego jak Święty-Ersetic. Dwa tygodnie temu w Tampere w finale mistrzostw Europy U-20 pobiegła gorzej niż w półfinale, za mocno skupiła się na środkowej części dystansu. Na finiszu już traciła.

A przecież w finałowej stawce były jeszcze biegające już w tym roku poniżej 52 sekund: Alicja Wrona-Kutrzepa, Aleksandra Formella, Weronika Bartnowska. One, a także Kinga Gacka i biegająca na płotkach Anna Gryc aspirują do miejsca w sztafecie na MŚ w Tokio.

W Bydgoszczy było zaś nerwowo, pierwszy start został "odstrzelony", ale zawodniczki zobaczyły zieloną kartkę - obyło się bez dyskwalifikacji. A później już ruszyły - w trudnych warunkach, bo wiało, było zimno i siąpił deszcz. Święty-Ersetic pobiegła bardzo mądrze, zachowała siły na finisz, wygrała dość pewnie. Choć czas wciąż zapewne nie satysfakcjonuje - 52.67 s.

Za nią na kratach pojawiła się Formella - srebro dał jej rezultat 53.06 s.

A później trwała już walka o brąz. Kuś znów słabiej pokonała pierwsze 300 metrów, była dopiero szósta. W eliminacjach znakomicie jednak finiszowała, dziś jakby brakowało jej takiej dynamiki. Choć odrabiała straty do Weroniki Bartnowskiej i Alicji Wrony-Kutrzepy. Tę drugą na pewno wyprzedziła, z Bartnowską wpadła na metę niemal równo, ale trzeba było poczekać na zapis fotofiniszu. On zaś pokazał, że 18-letnia Kuś uzyskała czas 53.36 s, a Bartnowska - 53.37 s.

Komplet medali trafił więc do wicemistrzyń świata ze sztafety 4x400 m z Nankinu.

