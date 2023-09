Zmarła lekkoatletyczna legenda. Nazywana była "kobietą z żelazną ręką"

Wielka gwiazda lekkoatletyki skażona dopingiem

Po wielu latach Fuchs przyznała się do stosowania dopingu, a konkretnie testosteronu, co było nagminną praktyką w NRD. Jej mąż Karl Hellmann był specjalistą od dopingu.

Po zakończeniu kariery sportowej Fuchs zajęła się polityką. Należała do PDS, a ostatnio do Die Linke.