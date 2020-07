W niedzielę wieczorem, w wieku 80 lat po ciężkiej chorobie zmarł niemiecki dziesięcioboista, mistrz olimpijski z Tokio Willi Holdorf – poinformowały miejscowe media.

Na igrzyskach w 1964 roku Holdorf wyprzedził estońskiego lekkoatletę w barwach Związku Radzieckiego Reina Auna oraz innego niemieckiego zawodnika Hansa-Joachima Walde.

Holdorf zakończył karierę w wieku 24 lat i zajął się pracą trenerską. Był szkoleniowcem m.in. dwa lata młodszego od siebie skoczka o tyczce Clauda Schiprowskiego, który podczas olimpijskiej rywalizacji w Meksyku (1968) zajął drugie miejsce, za Amerykaninem Bobem Seagrenem.



Współpracował także z piłkarzami ręcznymi, futbolistami i bobsleistami. W 1973 roku, jako zawodnik, został wicemistrzem Europy w rywalizacji bobslejowych dwójek razem z Horstem Flothem.

