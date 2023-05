Zmarł Ralph Boston. Był sześciokrotnym rekordzistą świata i mistrzem olimpijskim z Rzymu

Po raz pierwszy tej sztuki dokonał w sierpniu 1960 roku. W Walnut skoczył wtedy 8,21 m, bijąc tym samym 25-letni rekord należący do Jessego Owensa . Trzy tygodnie później został złotym medalistą olimpijskim , nie dając rywalom szans w czasie igrzysk w Rzymie. W dalszej części kariery dołożył także dwa pozostałe olimpijskie krążki - srebro w 1964 w Tokio i brąz w 1968 roku w Meksyku. Łącznie rekord świata pobił jeszcze pięciokrotnie, finalnie zostawiając go na poziomie 8,35 m , który uzyskał w 1965 roku w amerykańskim Modesto.

Boston przyczynił się jednego z największych wyczynów w historii

Boston zasłynął także z pomocy innym zawodnikom. W trakcie przygotowań do igrzysk w Meksyku w 1968 roku był nieoficjalnie trenerem Boba Beamona. Beamon w kwalifikacjach spalił dwie z trzech prób i był na granicy eliminacji. Boston miał mu wtedy powiedzieć, by "zrobił kilka kroków do tyłu", w celu bezpiecznego skoku, który zaliczą sędziowie. Beamon posłuchał i awansował do konkursu. W pierwszym skoku w trakcie rywalizacji o medale poleciał tak daleko, że oficjele potrzebowali 30 minut, by podać jego oficjalny rezultat. Wreszcie przybyli z informacją, że Beamon wylądował na 8,90 m, bijąc dotychczasowy rekord świata o ponad pół metra.