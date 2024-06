Złoto 18-latka i rekord Polski. A kilka dni temu mówił, że rywal go zdmuchnął

Marek Zakrzewski to jeden z największych talentów w polskiej lekkoatletyce, nie ma co do tego wątpliwości. Rok temu w Jerozolimie sięgnął po dublet w juniorskich mistrzostwach kontynentu, biegał znakomicie. No i uporał się wtedy z rekordem Polski U-20 na 100 metrów, choć sam lepiej czuje się na tym dłuższym dystansie.

Znakomita ostatnia prosta Marka Zakrzewskiego. Sprinter stworzony do drugiej części dystansu

Na stadionie tak dobrze jednak nie było, brakowało zbliżenia się do życiowych czasów. W ostatnią niedzielę Zakrzewski w Poznaniu mówił: - To pierwszy rok, gdy zacząłem przygotowania inaczej, wcześniej, intensywniej. Może gdybym w RPA w marcu pobiegł na jakichś zawodach 200 metrów, to byłby rekord. Zaburzyła się jednak nasza wizja, moja i trenera, którą kontynuowaliśmy przez kilka lat. Tyle że w sporcie trzeba pokonywać przeszkody, najbliższe dni i tygodnie będą testem - mówił. I powtarzał, że o ile do swojej postawy na 100 metrów nie ma większych uwag, to na 200 metrów - już tak.

Ten test przyszedł już teraz w Bydgoszczy. W kuriozalnych warunkach na 100 metrów, przy potężnym wietrze w twarz, nastolatek ze Słupska nie przebił się na podium, skończył piąty. Dziś wiatr już sprzyjał na ostatniej prostej, ale trudno było zakładać, że Zakrzewski będzie w stanie uzyskać aż tak dobry czas. Pomogli w tym rywale: Łukasz Żok i Łukasz Żak, oni napędzali młodszego kolegę, Żak naciskał niemal do końca. Reklama

Podopieczny trenera Tomasza Czubaka poprawił swoją życiówkę o 13 setnych - ta nowa to 20.50 s. Czas, który oznaczał też nowy rekord Polski U-20, poprzedni należał do Karola Zalewskiego, który 12 lat temu przebiegł dystans w 20.54 s. Szkoda tylko, że Zakrzewski był tak nisko w rankingu olimpijskim, bo szans na indywidualny występ w Paryżu praktycznie nie ma.

Finisz z Zakrzewskim przegrał Łukasz Żak (20.61 s), ale największy żal miał pewnie po biegu Łukasz Żok (20.65 s). On walczył o olimpijską kwalifikację, by wskoczyć do pociągu jadącego do Paryża. Ten czas, przy pierwszym, a nawet drugim miejscu, praktycznie mu olimpijski paszport gwarantował. A brąz oznacza kolejną stratę punktów.

