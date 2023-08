Złote dni polskiej lekkoatletki. Jej marzenia sięgają daleko

Nikola Horowska w czasie krajowego czempionatu dwukrotnie biła rekord życiowy, doprowadzając go do wyniku 6,61 m. Teraz w Chengdu sięgnęła po złoto Uniwersjady z rezultatem o centymetr gorszym . To pokazuje, że Polka ustabilizowała swoją dyspozycję na wysokim poziomie.

Wielkie cele i marzenia Nikoli Horowskiej

- Uwielbiam jednak biegać. Kocham się ścigać. Czasami muszę po prostu mądrze wybierać na dużych imprezach. W młodzieżowych mistrzostwach Europy postawiłam na biegi, bo czułam się wyśmienicie. Nie wiem jednak, co się stało w finale 200 metrów. Zawsze jednak będę biegać, by daleko skakać. To jest podstawa do dalekich skoków. Kiedy odchodzę od biegania, to wówczas skoki nie są dalekie - tłumaczyła Horowska.