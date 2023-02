Halowe Mistrzostwa Europy. Natalia Kaczmarek nie wystartuje

Fani polskich lekkoatletów mają też powody do zmartwień. W Stambule nie wystartuje kontuzjowana Pia Skrzyszowska, która była jedną z kandydatek do medalu w biegu na 60 metrów przez płotki. Jak okazało się po mistrzostwach kraju, do Turcji nie poleci także świeżo upieczona mistrzyni Polski, Natalia Kaczmarek.