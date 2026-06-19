Złamane 49 sekund w biegu z Bukowiecką. Rekord sezonu Polki w Diamentowej Lidze

Natalia Bukowiecka jako jedyna w kobiecej części reprezentacji Polski będzie w sierpniu w Birmingham bronić złota w mistrzostwach Europy. Tego z Rzymu, gdy po pasjonującym finiszu pokonała Rhasidat Adeleke. Choć teraz, na to przynajmniej wygląda, to nie Irlandka będzie jej główną rywalką. A nawet nie będzie w gronie tych kilku najgroźniejszych, bo tu na pierwszy plan wysuwają się Gloria Lurdes Manuel, Amber Anning i przede wszystkim Henriette Jaeger.

Ten sezon jest o tyle specyficzny, że nie ma w nim żadnej globalnej imprezy. Mistrzyni świata z Tokio Sydney McLaughlin-Levrone zdecydowała się na przerwę macierzyńską, Salwa Eid Naser zaczęła dość powoli - od 51.56 s w DL w Chinach. A Marileidy Paulino, największa gwiazda jednego okrążenia przed zmianą konkurencji przez Sydney, opuściła pierwsze zmagania w tej najbardziej elitarnej serii, ale i mityngi w zachodniej Europie. Wybrała za to duże wpisowe w... Moskwie - i tam dwa tygodnie temu wygrała w czasie 49.89 s.

Bukowiecka zaś biegła 400 metrów dwukrotnie - najpierw w Bydgoszczy (50.12 s), później w Oslo (50.34 s). A między tymi występami była jeszcze drobna kontuzja mięśniowa, która spowodowała absencję w Rzymie.

Pierwotnie mityng w Dosze miał się odbyć w połowie maja - z uwagi na zawirowania na Bliskim Wschodzie został przełożony na czerwiec. Bukowiecka miała nim zaczynać indywidualne starty w sezonie, dziś to był jej trzeci bieg.

Diamentowa Liga w Dosze. Natalia Bukowiecka kontra Marileidy Paulino

Zapewne w maju obsada tego biegu byłąby dużo lepsza - tym razem zgromadził on tylko dwie gwiazdy: właśnie sprinterki z Polski i Dominikany. W swojej karierze barierę 50 sekund łamały też: Kubanka Roxana Gomez i Martina Weil z Chile. I trudno było się spodziewać, by ktoś spoza tego grona mógł zagrozić Bukowieckiej.

Natalia Bukowiecka Yuichi Yamazaki AFP

Polka zaczęła mocno, utrzymywała przewagę nad mistrzynią olimpijską. Na ostatnim łuku nie było już jednak żadnych wątpliwości - Paulino minęła naszą zawodniczkę i pomknęła już samotnie do mety. Uzyskała ponad sekundę przewagi, na tym dystansie to przepaść. Nie oznacza to jednak, że Bukowiecka pobiegła źle. Nic z tego, w sporym upale - było ponad 30 stopni Celsjusza - wybiegała najlepszy rezultat w tym sezonie: 50.10 s.

Tyle że Paulino była z innej planty - jej 48.91 s to rekord mityngu, poprzedni od 18 lat należał do słynnej Allyson Felix (49.83 s).

Zarazem to też drugi rezultat w tym roku na świecie. Szybsza była tylko podczas niedawnych mistrzostw NCAA Jamajka Dejanea Oakley - 48.79 s.

Wyniki Diamentowej Ligi w Dosze. Bieg na 400 metrów

1. Marileidy Paulino (Dominikana) - 48.91 s

2. Natalia Bukowiecka (Polska) - 50.10 s

3. Roxana Gómez (Kuba) - 50.23 s

4. Bassant Hemida (Egipt) - 50.50 s

5. Martina Weil (Chile) - 51.05 s

6. Paris Peoples (USA) - 51.27 s

7. Skadi Schier (Niemcy) - 51.53 s

8. Obakeng Kamberuka (Botswana) - 51.79 s

Marileidy Paulino i Natalia Bukowiecka MARTIN BERNETTI AFP





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