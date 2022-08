Żeńska sztafeta ze srebrem ME! "To było szalone, wszystkie oddałyśmy tutaj serce"

Takiego zestawienia sztafetowej czwórki nikt się nie spodziewałem. Kiedy poznaliśmy cztery nazwiska, kwartet wydawał się zgoła sensacyjny.

- To wszystko to zimna głowa trenera Jacka Lewandowskiego, głowa skłonna do ryzyka. Powiedzieliśmy sobie, że albo bierzemy wszystko, albo nic. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Miałam do wyboru - mieć wolny dzień, albo pobiec po trzeci medal na tych mistrzostwach. Już wiecie, co wybrałam! - mówiła przed kamera TVP Sport jedna z bohaterek Anna Kiełbasińska, obsadzona na drugiej zmianie.

Od Kiełbasińskiej pałeczkę przejęła Marika Popowicz-Drapała. Ona również po biegu pękała z dumy i nie kryła szczęścia.

Reklama

- Zrobiłyśmy to, To było szalone! - wyznała. - Wszystkie oddałyśmy serce tutaj. Powiedziałyśmy sobie: wóz albo przewóz. I jesteśmy na wozie! Nasze głowy były gorące, krzyczałyśmy do siebie: jedziemy z tym! Cieszmy się tym sukcesem. Have fun!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Aniołki Matusińskiego" ambasadorkami programu "Lekkoatletyka dla każdego". Wideo INTERIA.TV

Polski przegrały tylko z Niemkami. Czasem 42.61 ustanowiły rekord kraju.

- Na tyle prób, ile razy biegałam sztafetę, pierwszy raz wyszło - zauważyła Ewa Swoboda. - A biegamy od 2014 roku. Musieliśmy na ten rekord Polski trochę poczekać. Dalej to do mnie nie dochodzi. Jest super!

- Przeklęłabym, ale nie mogę - dodała z rozbrajającym uśmiechem.

ZOBACZ TAKŻE: