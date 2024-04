Zdobył dla Polski olimpijskie złoto. Teraz nie chce nieść biało-czerwonej flagi

Do rozpoczęcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostało równo 100 dni. Kto będzie chorążym polskiej ekipy? Na to pytanie wciąż nie znamy odpowiedzi. Wiadomo już jednak, że w trakcie ceremonii otwarcia biało-czerwonej flagi nie poniesie młociarz Wojciech Nowicki. Złoty medalista z Tokio nie chce przyjąć na siebie prestiżowej roli z powodu... wieloletniego przesądu. Oznajmił to otwarcie w rozmowie z TVP Sport.