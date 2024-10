Zawrzało wśród lekkoatletek. Matka olimpijki interweniuje po słowach gwiazdy

Iga Baumgart-Witan w rozmowie udzielonej "WP SportoweFakty" poruszyła kilka bardzo ważnych tematów . Medalistka olimpijska podzieliła się z kibicami między innymi rozmyślaniami na temat końca swojej kariery . Ponadto na moment wróciła do najważniejszej imprezy czterolecia, którą obejrzała ostatecznie w roli widza. Specjalistka od biegów rozstawnych nie pojawiła się na starcie, ponieważ zastąpiła ją młodziutka Anastazja Kuś i to właśnie w jej kierunku padło kilka niekoniecznie pozytywnych słów. Powód? Nie najlepszy występ nastolatki.

Nie był to zresztą koniec tematu dopiero co wchodzącej na światowy szczyt sportsmenki . Iga Baumgart-Witan w późniejszej części rozmowy odniosła się także do zachowania Anastazji Kuś w mieście nad Sekwaną. "Nie wszystkie się idealnie dogadywałyśmy, ale atmosfera była w porządku. Z naszej grupy odstawała jedynie Anastazja, ale trudno wskazać mi dokładną przyczynę, bo nie mieszkałam z nią w apartamencie . Ona w Paryżu chodziła swoimi ścieżkami, a wolny czas spędzała sama" - dodała.

"Psy szczekają, a karawana jedzie dalej". Matka Anastazji Kuś reaguje na słowa o córce

Jak to w środowisku sportowym bywa, słowa te szybko dotarły do adresatki i jej najbliższego otoczenia. O ile 17-latka w żaden sposób nie odniosła się do opinii starszej koleżanki, nie chcąc zapewne robić nerwowej atmosfery, o tyle dosadnie z Igą Baumgart-Witan rozprawiła się mama młodej zawodniczki. "Psy szczekają, a karawana jedzie dalej" - brzmiał podpis jednego ze zdjęć wrzuconego na Instagram Stories. Dotarł do niego portal "WP SportoweFakty". Co prawda materiał zniknął już z portalu społecznościowego z powodu upływu 24 godzin, ale po sieci krąży zrzut ekranu.