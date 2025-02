Zaskakujący wynik Pii Skrzyszowskiej. W Łodzi miało być trochę inaczej

Zaskoczenie w finale z udziałem Pii Skrzyszowskiej. Tu jednak miało być wyraźnie poniżej ośmiu sekund. A nie było

Pia nie ukrywała po biegu finałowym, że rano obudziła się trochę chora. Mimo wszystko była bardziej zmartwiona tym, że w Atlas Arenie w obu biegach uzyskała czasy powyżej 8 sekund. - Bieganie powyżej ośmiu sekund to nie jest to, co mnie interesuje - powiedziała w TVP Sport.