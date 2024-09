Zaskakujący rekord Polski Natalii Kaczmarek. Biegła pierwszy raz w karierze

- Ten rok to spełnienie marzeń. Nie wymagałam tyle od siebie, ale też nie spodziewałam się, że ż tyle mogę osiągnąć. I cieszę się, że mogłam zakończyć sezon rekordem Polski, choć na nieoficjalnym dystansie - powiedziała nasza brązowa medalistka z Paryża po biegu w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim w TVP Sport.

Kaczmarek jeszcze we wrześniu czeka ślub z Konradem Bukowieckim, naszym czołowym kulomiotem. Zrezygnowała też z występu w finale Diamentowej Ligi w Brukseli. W kolejnym sezonie wystąpi już jako Natalia Bukowiecka .

Koniec sezonu dla Natalii Kaczmarek. A na deser nietypowy dystans. I kolejny rekord Polski

Nasza najlepsza sprinterka, aktualna mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata i brązowa medalistka olimpijska na 400 m, zaczęła ten sezon w styczniu, "treningowymi" startami na dwóch mityngach w Republice Południowej Afryki. Wtedy właśnie uporała się z 49-letnim rekordem Polski Ireny Szewińskiej na dystansie 300 metrów , co jest świetnym sprawdzianem szybkościowym. Pokazała już wtedy moc, którą skonsumowała latem. Dwukrotnie biła rekordy naszej najbardziej legendarnej biegaczki w historii na 400 m, najpierw w finale mistrzostw Europy w Rzymie, później w Diamentowej Lidze w Londynie. Wreszcie w Paryżu po raz trzeci "złamała" barierę 49 sekund - zdobyła olimpijski brąz.

Dwa ostatnie starty - w sobotę w Białymstoku na 300 m i w niedzielę w Olsztynie na 150 m - były już typowym pożegnaniem się z kibicami. Natalia uznała jednak, że warto to zrobić z przytupem, najpierw świetnie pobiegła na 300 m, później zaś na dystansie dwukrotnie krótszym. Start w Olsztynie ustawiony był w połowie łuku, warunki do końca nie sprzyjały, bo wiatr na prostej kończącej był nieznacznie przeszkadzający - średnio minus 0,4 m/s. Przekonali się o tym sprinterzy biorący udział we wcześniejszych wyścigach.