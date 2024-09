Zaskakujący debiut najmłodszej polskiej olimpijki. Tuż przed Duplantisem

Czym jest dla lekkoatletów Diamentowa Liga - nie trzeba nikomu mówić. To cykl 14 najbardziej prestiżowych mityngów, których zwieńczeniem będzie dwudniowy finał w połowie września w Brukseli. Dla najlepszych, czyli tych, którzy zdobyli najwięcej punktów między kwietniem a początkiem września.

Tyle że zakończyła już w niedzielę sezon , podobnie zresztą jak Ewa Swoboda - dziewiąta w łącznej punktacji na 100 metrów, po szóstej pozycji w lipc w Paryżu i trzeciej w Memoriale Kamil Skolimowskiej. Trochę zabrakło też Pii Skrzyszowskiej , choć gdy w maju zajęła trzecią pozycję w Dosze, jej sytuacja wyglądał znakomicie. W Chorzowie jednak nie zapunktowała , nie awansowała do finału. Zabraknie jej też w Zurychu - tu zaproszenie dostało osiem innych zawodniczek, spośród których jedynie aktualna mistrzyni świata Danielle Williams nie biegała w tym sezonie poniżej 12.40 s.

Dużą polską niespodzianką można znaleźć za to na liście startowej w biegu na 400 m - mimo braku Natalii Kaczmarek .

Namjłodsza polska olimpijka poczuje smak Diamentowej Ligi. Już za trzy dni, w Szwajcarii

W czwartek w Zurychu pobiegnie bowiem Anastazja Kuś, dla której ostatnie miesiące pełne są sportowych przełomów. Pod koniec czerwca w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy pobiła rekord Polski U-18 na 400 metrów, awansowała do finału. Później w lipcu wygrała mistrzostwa Europy juniorek młodszych w Bańskiej Bystrzycy, a w finale rozprawiła się też z własnym rekordem Polski - dziś to 51.89 s. Poleciała do Paryża, tam wystąpiła w półfinałowym biegu sztafet 4x400 m. Została najmłodszą polską olimpijką w lekkoatletyce, która wzięła udział w igrzyskach, od 1928 roku.