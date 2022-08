Zaskakujące wyznanie Patryka Dobka! To mógł być fatalny koniec

Oprac.: Tomasz Brożek Lekkoatletyka

Patryk Dobek w biegu eliminacyjnym na 800 m udowodnił, że przyjechał na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy do Monachium w solidnej formie. Nasz reprezentant pewnie awansował do półfinału, wygrywając swój bieg eliminacyjny. Niestety, z rywalizacją pożegnało się za to dwóch pozostałych Polaków - Kacper Lewalski oraz Mateusz Borkowski. Po swoim występie Patryk Dobek zdobył się na zaskakujące wyznanie. Jak bowiem przyznał... prawdopodobnie zanotował falstart.

Zdjęcie Patryk Dobek / AFP