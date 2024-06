Zaskakujące starcie Fajdka z Nowickim. Tuż przed mistrzostwami Polski

Ledwie trzy dni wcześniej w Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy Paweł Fajdek po raz pierwszy od dawna pokonał Wojciecha Nowickiego. Mało tego, wygrał całe zawody, uzyskując najlepszy wynik w sezonie, 79.43 m. To już, można śmiało powiedzieć, dalekie rzucanie, choć jeszcze nie tak dalekie, by mogło dać medal na igrzyskach w Paryżu. Być może jednak to sygnał, że i 80-tka padnie już w najbliższym czasie. W końcu w Poznaniu Fajdek jest rekordzistą obiektu na Golęcinie, trzy lata temu zdobył tu złoto z wynikiem 82.82 m.

