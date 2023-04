Zaskakujące rozstanie w polskim sporcie. "Dostałem sygnał, że nie jestem już potrzebny"

Robert Korzeniowski tłumaczy przyczyny rozstania się z Katarzyną Zdziebło

- Ludzie się spotykają i mają wobec siebie pewne oczekiwania. Ja też miałem takie wobec Kasi. To nie jest tak, że przyjmuję zaproszenie do pracy na każdych warunkach. Jeśli biorę za coś odpowiedzialność, to muszę się potem podpisać pod tą pracą. Skoro w którymś momencie nie bardzo mogłem się pod nią podpisać, to nie widziałem większego sensu, żeby nalegać na to, by taki układ trwał. U Kasi lawinowo coś posypało się kilka tygodni temu. Miała kłopot z wytrzymaniem reżimu treningowego na zgrupowaniach wyjazdowych. Oczywiście ma prawo do tego, by pójść własną drogą. Powinna się realizować tak, jak tego potrzebuje. Zostałem zaproszony do tej współpracy, ale teraz dostałem sygnał, że nie jestem potrzebny. Kasia ma się spełniać, a ja nie mam takiej potrzeby, by się spełniać za jej pośrednictwem. Mogę tylko jej pomóc, a że ona tej pomocy już nie potrzebuje, to mamy jasność - dodał nasz wspaniały chodziarz.