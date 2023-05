Zaskakująca liderka w polskim młocie. "Zepchnęła" Anitę Włodarczyk

Zaskakująca liderka polskiego młota. "Trochę się z tego śmieję"

Kontuzje i choroby zatrzymały rozwój Aleksandry Śmiech

- Praktycznie co sezon dokuczały mi kontuzje. A to był problem z plecami, a to z barkiem. Miałam też problemy z tarczycą. To wszystko się nawarstwiało i powodowało, że nie mogłam ruszyć z miejsca. Mimo tych problemów ciężko trenowałam. Wykonałam ogrom pracy i teraz widzę, że to jednak nie uciekło. Zresztą cały czas wierzyłam w to, że to zaprocentuje - opowiadała.