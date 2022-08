Zaskakująca decyzja. Mistrzostwa Europy przeniesione

Radosław Nawrot Lekkoatletyka

To zaskoczenie - kolejne lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w 2024 roku odbędą się winnym terminie niż planowano i jest to zmiana kluczowa. Rzym miał je organizować po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a tymczasem zorganizuje je przed nimi. I to w tak wczesnym terminie, że trudno będzie zawodnikom o formę.

Zdjęcie Publiczność podczas Mistrzostw Europy w Monachium / East News