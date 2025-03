Ewa Swoboda o zmianie konkurencji. "Nie chcę żałować, że tego nie zrobiłam"

"Mam nadzieję, że od rana będę zmotywowana i pobiegnę szybko. Półfinał pobiegnę na luzie, a finał tak jak trzeba. W Apeldoorn będzie dobrze i miejmy nadzieję, że szybko. Nie można się niczego bać. Jeszcze nie jestem na maksa pewna siebie, ale idzie to ku dobremu. A jak nie, to idę skakać w dal. Jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo nie chcę w wieku 50 lat żałować, że tego nie zrobiłam. Najpierw muszę wypełnić moje sprinterskie cele" - stwierdziła.