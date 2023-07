Zapadł wyrok ws. kontrowersyjnej biegaczki. To może być kolejna rewolucja

Zapadł wyrok ws. Semenyi. Będzie zmiana przepisów?

Przypomnijmy, że po igrzyskach w Rio de Janeiro , gdzie wszystkie medale na 800 metrów zdobyły zawodniczki mające podwyższony poziom testosteronu, zdecydowano się na zmianę przepisów. W 2019 roku Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna postanowiła, że w biegach na dystansach od 400 do 1500 m do rywalizacji dopuszczone będą tylko zawodniczki, których organizmy nie produkują więcej niż 5 nanomoli testosteronu na litr krwi.

Dla kobiet normalna wartość to około 3 nanomole, u mężczyzn to między 10 a 30.

Caster Semenya została więc zmuszona, by startować na długich dystansach, gdzie już jednak nie radziła sobie tak, jak na 800 metrów. Teraz jednak, po orzeczeniu ETPCz być może wróci do biegania na swoim koronnym dystansie, choć sprawa nie jest przesądzona. Na pewno Sportowy Sąd Arbitrażowy w Lozannie będzie musiał ponownie rozważyć obowiązujące przepisy, natomiast nie wiadomo, czy to spowoduje ich zmianę i czy w efekcie Semenya będzie mogła wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.