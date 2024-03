Zamieszanie w HMŚ, sędziowie mieli nie lada kłopot. "Polska" konkurencja bez Polek

Wszystko, co najciekawsze działo się w trzecim biegu eliminacyjnym na 400 metrów kobiet w halowych mistrzostwach świata w lekkoatletyce , jakie odbywają się w Glasgo w. W nim najszybsza była Amerykanka Talitha Diggs - 52,17 sek., ale za nią działy się niesamowite rzeczy.

O drugie miejsce, dające bezpośredni awans do półfinału, walczyły trzy zawodniczki. Początkowo na tablicy wyników pojawiła się informacja, że druga na mecie była Norweżka Henriette Jaeger , która o 0,001 sek. wyprzedziła Irlandkę Sharlene Mawdsley i Francuzkę Amadine Brossier .

Niesamowite! Trzy zawodniczki miały identyczny czas, co do 0,001 sek.

Już trwał czwarty bieg eliminacyjny, kiedy sytuacja diametralnie się zmieniła. Po dokładnej analizie fotokomórki okazało się, że Jaeger, Mawdley i Brossier miały identyczny czas co do jednej tysięcznej sekundy! To sytuacja bardzo rzadko spotykana, o ile w ogóle.