Mount Cameroon Race of Hope (po francusku: "La Course de l'Espoir") jest corocznym biegiem przeprowadzanym w południowo-wschodniej części Kamerunu. Tegoroczny bieg, którego trasa prowadzi zboczami Mount Cameroon, został przerwany przez eksplozje. 19 sportowców zostało w rannych w ich wyniku . W zawodach startowało 529 biegaczy z krajów afrykańskich i Francji.

Do zamachu przyznała się Rada Zarządzającej Ambazonia - to separatystyczna grupa działająca na terenie Kamerunu. Separatyści są anglojęzyczni, w odróżnieniu do francuskojęzycznej większości, która rządzi Kamerunem. Konflikt doprowadził już do śmierci trzech tysięcy osób i przesiedlenia około miliona.