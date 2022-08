Zahaczyła klapkiem o dywan. I kontuzjowana pofrunęła po medal!

Anna Kiełbasińska skończyła niedawno 32 lata, a właśnie wywalczyła swój pierwszy medal w rywalizacji indywidualnej na wielkiej imprezie. Kiedyś biegała głównie na 100 i 200 m, często walczyła z kontuzjami. Na dystans jednego okrążenia na dobrą sprawę przerzuciła się dopiero w 2018 roku, choć krótsze dystanse wciąż od czas do czasu biega. Miała zresztą minimum, które pozwalało jej na start w Monachium na obu krótszych dystansach, a nawet w sztafecie 4x100 m.

Polki zamieniły się rolami, zwykle biegły... inaczej

Polka pobiegła dziś znakomicie taktycznie. Zaczęła dość wolno, długo była na szóstym miejscu. Ostatni wiraż opuściła na piątej pozycji, a na 50 metrów przed metą włączyła dopalacz. Wyprzedziła kolejne rywalki, w tym swoją słabnącą koleżankę Lieke Klaver, która miała od niej lepszy czas w tym roku. Na mecie miała łzy w oczach. - Chce mi się coraz bardziej płakać, nie dociera to do mnie - mówiła zawodniczka, która często powtarza, że trenuje od 20 lat. - Chyba się dzisiaj zamieniłyśmy rolami, bo ja zaczęłam wolniej, a Natalia szybciej. Byłam chyba piąta po wyjściu z wirażu, ale mówiłam sobie: dasz radę, dasz radę, dasz radę. I dałam! - cieszyła się w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim w TVP Sport.

Anna Kiełbasińska: Zahaczyłam klapkiem i potknęłam się o dywan

Przez lata Kiełbasińska miała masę problemów z kontuzjami, niewiele brakowało, by musiała zakończyć karierę po igrzyskach w Londynie. Sama przyznawała, że pomogła jej wtedy mama i... wojsko. - Cały czas mówiłam sobie dzisiaj, jaką drogę przeszłam. Chciałem, by ten moment był wyjątkowy, bo może się nie zdarzyć. Choć w sporcie wszystko się może zdarzyć. Wiedziałam, że chcę go wykorzystać - przyznała zawodniczka, która do rywalizacja przystąpiła z nietypową kontuzją. Dziś zdradziła, co się dokładnie stało. - Zahaczyłam klapkiem i potknęłam się o dywan, naciągnęłam któryś z mięśni w tylnej partii. Nie przeszkadza to w bieganiu, choć dzisiaj ból był większy. Przeszkadza za to w chodzeniu, co jest dziwne - powiedziała. I zapewniła, że polska sztafeta 4x400 m włączy się do walki o złoty medal Mistrzostw Europy!