Żadnej litości. Koniec jednego z najszybszych ludzi świata. Wynik z Polski anulowany

Trzy lata temu w mistrzostwach świata w Eugene Marvyn Bracy-Williams był niemal na szczycie. Już samo dostanie się do reprezentacji USA na mistrzowską imprezę w sprintach graniczy z czymś wielkim, w przypadku 100 metrów trzeba biegać grubo poniżej 10 sekund.

I Bracy-Williams tak właśnie biegał. Pod koniec czerwca w 2022 roku został wicemistrzem kraju w Eugene - w półfinale uzyskał 9.86 s, w finale - 9.85 s. Lepszy od niego był tylko Fred Kerley, za nim finiszowali m.in. Trayvon Bromell czy Kenneth Bednarek.

Powtórzył to kilka tygodnie później, na tym samym stadionie w Oregonie. Tym razem w walce o medale mistrzostw świata, na swoim terenie Amerykanie zgarnęli na setkę komplet. W półfinale lepszy od Bracy'ego był tylko Jamajczyk Oblique Seville, w finale zaś - tylko Kerley. Jedynie reprezentanci USA zmieścili się poniżej 9.90 s - Kerley miał 9.86 s, Bracy-Williams 9.874 s, a Bromell - 9.876 s.

Gospodarze powinni więc zgarnąć też złoto w sztafecie 4x100 m - wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały. Zwłaszcza że mieli też Noaha Lylesa. A nie zgarnęli, zawiodło ostatnie przekazanie pałeczki między Elijahem Hallem i Bracym. I ten ostatni na prostej przegrał rywalizację o złoto z Andre De Grasse.

Lekkoatletyka przegrała z futbolem amerykańskim. Marvin Bracy-Williams po kilku sezonach zmienił zdanie

To był czwarty medal 28-letniego wówczas sprintera w globalnej imprezie, zarazem - a wiemy już dzisiaj - raczej ostatnia szansa na złoto. I chyba największa.

O Bracy'ego zabijały się szkoły średnie i uczelnie - proponowały stypendia. Nie tylko jako świetnie zapowiadającemu się sprinterowi, ale i futboliście. Wybrał Florida State University.

Jako 20-latek został w Sopocie halowym wicemistrzem świata w biegu na 60 metrów. W 2016 roku wywalczył przepustkę na igrzyska w Rio de Janeiro - nie pobiegł jednak w finale, w którym Usain Bolt zdobył swój ostatni olimpijski złoty medal na setkę. Odpadł w półfinale. A później porzucił lekkoatletykę na rzecz futbolu, wrócił do niej dopiero w 2020 roku.

Marvin Bracy w Sopocie został wicemistrzem świata w biegu na 60 m. Miał wtedy 20 lat JOHANNES EISELE AFP

Na igrzyska do Tokio nie poleciał, doznał kontuzji w półfinale mistrzostw USA, decydujących o kwalifikacjach. Miał czego żałować, Marcell Jacobs został mistrzem w Tokio z czasem 9.80 s, Bracy dwa tygodnie później, pod wiatr, uzyskał 9.85 s w zawodach w Memphis. A sezon skończył triumfem w Zagrzebiu (9.86 s).

Później zaś były: brąz w halowych MŚ na 60 m w Belgradzie i dwa srebrne medale w MŚ w Eugene (2022), ale też i gorszy sezon 2023, choć z czterema biegami poniżej 10 sekund. I kolejną wizytą w Polsce - tym razem na memoriale Kamili Skolimowskiej. Wkrótce zaczęły się kłopoty.

Sygnalista dał znak, USADA ruszyła do akcji. Informacje o dopingu się potwierdziły

Na początku poprzedniego roku Amerykańska Agencja Antydopingowa dostała informację od sygnalisty, że Bracy-Williams może naruszać przepisy antydopingowe. Przeprowadzono test w okresie pozastartowym, dał wynik dodatni - pod kątem testosteronu. A wkrótce śledczy z USADA, AIU oraz biura DEA z Orlando odkryli, że zawodnik próbuje ingerować w swojej sprawie.

Sprinter został tymczasowo zawieszony 5 lutego zeszłego roku, później doszło jeszcze jedno naruszenie warunków: trzykrotne ominięcie wizyt kontrolerów, będące efektem niedostarczenia informacji o miejscu pobytu.

Zawodnik przyznał się do winy, teraz usłyszał wyrok: 45 miesięcy dyskwalifikacji. Liczonej od lutego 2024 roku. Będzie mógł więc wrócić do rywalizacji w listopadzie 2027 roku, tuż przed 34. urodzinami.

Jednocześnie USADA poinformowała, że wszystkie jego rezultaty uzyskane od 1 czerwca 2023 roku zostaną anulowane. W tym więc i występ w DL w Chorzowie - na Śląsku zajął szóste miejsce. Będzie też musiał oddać nagrodę finansową za ten start. Podobnie jak i wszystkie inne z tamtego półrocza.

Marvin Bracy, Eugene 2022 Steph Chambers AFP

