Zaczął rekordzista świata, skończyła rywalka Bukowieckiej. A Polska wciąż na czele

Mistrzostwa Europy w Birmingham rozpoczną się 10 sierpnia - to najważniejsza impreza w letnim kalendarzu reprezentantów Polski. I już pierwszego dnia rozdanych zostanie pięć kompletów medali.

Trzy z nich to realne szanse naszych zawodników na podium. W męskim pchnięciu kulą, bo forma Konrada Bukowieckiego idzie w górę, już pojawiło się na jego koncie 21.34 m. W sprincue u Ewy Swobody, która będzie broniła srebra wywalczonego w Rzymie, a na dziś też ma drugi czas na kontynencie w tym sezonie (10.99 s). No i w męskiej sztafecie mieszanej 4x400 metrów, o ile... wystąpi najmocniejszy skład.

Dwa lata temu w Rzymie tak nie było. W przeciwieństwie bowiem do mistrzostwa świata czy igrzysk olimpijskich, w mistrzostwach Europy odbywa się tylko rywalizacja finałowa. W Rzymie też odbyła się pierwszego dnia, ale bez udziału Natalii Bukowieckiej czy Justyny Święty-Ersetic. Biegły Marika Popowicz-Drapała i Aleksandra Formella, nasz zespół skończył ostatecznie siódmy, po dyskwalifikacji Francji.

Teraz też wiele będzie zależało od składu, decyzji Bukowieckiej, ale i faktu, w jakiej formie będzie Maksymilian Szwed, nasz wicemistrz Europy na 400 m z hali Apeldoorn z zeszłego roku. W sobotę pobiegnie pierwszy raz ten dystans w tym sezonie, wraca po kontuzji.

Mistrzostwa Europy w Birmingham. Groźny rywal Polski wskoczył na "biorące" miejsce

Pewna udziału w ME jest oczywiście, z racji bycia gospodarzem mistrzostw, Wielka Brytania. A o pozostałe siedem pozycji trwa walka, choć np. Polak może być pewna swego. Liczą się bowiem dwa najlepsze czasy uzyskane od 1 stycznia zeszłego roku - dokładniej zaś, ich suma. U nas to 3:09.43 z Drużynowych ME z Madrytu (rekord Polski) i 3:10.63 z finału mistrzostw świata w Tokio. W Japonii dwóch setnych zabrakło do brązowego medalu.

Kolejne pozycje na tej liście zajmowały: Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Francja i Irlandia - do wczoraj byli to uczestnicy ME. Brakowało zaś Norwegii, która jednak odgrażała się, że może być bardzo mocna w tej konkurencji. Zwłaszcza po tym, co kobieca sztafeta z tego kraju zrobiła w Gaborone podczas World Relays - Josefine Tomine Eriksen, Amalie Iuel, Astri Ertzgaard i Henriette Jæger zdobyły złoto, pobiły rekord Norwegii (3:20.96).

Karsten Warholm tuż po swoim rekordowym biegu w Xiamen ADEK BERRY AFP

Pozostała więc walka o miejsce w mikście, o tyle trudna, że najlepszym wynikiem Norwegii było bardzo przeciętne 3:13.64, uzyskane w zeszłym roku w Mariborze, podczas DME drugiej dywizji. Próba wbicia się do czołowej ósemki pojawiła się w środę późnym wieczorem w Oslo - podczas zawodów World Athletics Boysen Memorial. Organizatorzy zaprosili sztafetę z Finlandii, aby został spełniony wymóg międzynarodowego udziału, niemniej dla Norwegii była to praktycznie samotna rywalizacja. Co pomaga, bo nie trzeba nadrabiać dystansu, ale i przeszkadza, gdy nie z kim się ścigać.

Przewagę bowiem już na pierwszej zmianie zapewnił Karsten Warholm - rekordzista świata na 400 m przez płotki. Później biegła Amalie Iuel, następnie Haavard Ingvaldsen, kończyła zaś Henriette Jaeger. A to zawodniczka z najlepszym obecnie czasem w Europie na 400 m (49.52 s). Triumfatorka DL w Rzymie i Oslo.

Klasyfikacja European Athletics w sztafetach mieszanych 4x400 metrów - do ME w Birmingham screen za European Athletics materiał zewnętrzny

Norwegia uzyskała czas 3:10.19 - znakomity jak na te warunki. I pozwolił on już, po zsumowaniu z wynikiem z Mariboru, na awans na ostatnią pozycję dającą miejsce w Birmingham - kosztem Irlandii.

Ta ostatnia ma więc jeszcze 32 dni by poprawić swoje osiągnięcie. I dostać szansę... obrony złotego medalu.

Henriette Jaeger, Rzym 2026 DOMENICO CIPPITELLI AFP

Natalia Bukowiecka Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter





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