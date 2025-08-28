Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaciśnięta pięść, Anita Włodarczyk już wiedziała. 82.98 m, rekord świata na długie lata

Anita Włodarczyk wracała z Rio de Janeiro już jako młociarka spełniona, zdobyła swoje pierwsze olimpijskie złoto, na dodatek okraszone rekordem świata, choć już wtedy dochodziły głosy, że wkrótce otrzyma złoto także za zmagania w Londynie. Ostatni start w sezonie zaplanowała na PGE Narodowym, w Warszawskim Memoriale Kamili Skolimowskiej. I oddała tam rzut, który przez dziesięciolecia może zostać na samym szczycie. Dziś mamy rocznicę tego wydarzenia, akurat w dniu finałów Diamentowej Ligi. Przykro patrzeć na to, jak tam traktowana jest Polka i jej specjalizacja.

Anita Włodarczyk, 28 sierpnia 2016. Reakcja tuż po swoim rzucie na PGE Narodowym
Anita Włodarczyk, 28 sierpnia 2016. Reakcja tuż po swoim rzucie na PGE NarodowymAleksandra Szmigiel-Wisniewska/REPORTERReporter

Latem 2016 roku do Brazylii Anita Włodarczyk leciała jako wielka faworytka do złota, ale to miano jeszcze trzeba później przekuć na konkretny wynik. Takim samym faworytem był przecież Paweł Fajdek, rzucał na poziomie absolutnie nieosiągalnym wówczas dla reszty świata. Przed igrzyskami wygrał wszystkie 11 konkursów, w których brał udział, jedynie na starcie zmagań w Kielcach rzucił pod 80 metrów. A później zawsze poza tę granicę. Jedynie Białorusinowi Iwanowi Cichanowi udało się w sezonie, raz (80.04 m w Grodnie) coś takiego zrobić. A mówimy o zawodniku, którego wcześniej dyskwalifikowano za doping.

I w Rio Fajdek zawiódł, "przespał" kwalifkacje, uzyskał tylko 72 metry, o półtora za mało by awansować do finału. Olimpijske złoto przeszło mu bokiem, jak w Londynie.

Nie powtórzył tego, co kilkadziesiąt godzin wcześniej było dziełem Anity Włodarczyk.

Olimpijskie złoto dla Anity Włodarczyk, a później świętowanie w Polsce. Gwiazdą na Narodowym miał być Tomasz Majewski. Żegnał się z polskimi kibicami

Lekkoatletka z Rawicza w Brazylii grała w innej lidze. Jej wieloletnia rywalka Betty Heidler już nie rzucała tak daleko, z kolei Chinka Wang Zheng (wicemistrzynio IO z Tokio) czy Amerykanka DeAnna Price (późniejsza mistrzyni świata, wciąż czołowa młociarka świata) - jeszcze tak daleko. No i skończyły się już smutne czasy występów Tatiany Łysienko, która zażywając doping oszukiwała świat sportu. To jej ostatecznie zabrano olimpijskie złoto z Londynu (2012) i złoto mistrzostw świata z Moskwy (2013) na rzecz naszej mistrzyni.

    Na Estádio Olímpico Nilton Santos Anita Włodarczyk najpierw "na zaliczenie" rzuciła 76.35 m, a później uzyskała serię: 80.40 m - 82.29 m - x - 81.74 m - 79.60 m.

    Dwa razy rzuciła dalej niż jej poprzedni rekord sprzed roku z Cetniewa (81.08 m), drugą w finale Chinkę Zhang Wenxiu pokonała o ponad 5,5 metra. To przepaść.

    Na podium medal Polce zawieszała sama Irena Szewińska, nasza najwybitniejsza lekkoatletka w historii. Choć pewnie dziś obie panie można już powoli stawiać równie wysoko.

    Zwyciężczyni w sportowym stroju pochylona, z medalem na szyi, uśmiecha się i trzyma za ręce przedstawicielkę organizatorów na podium, w tle rozmyte kolory stadionu.
    Anita Włodarczyk i Irena SzewińskaBOSIACKI ROMANNewspix.pl

    Nic więc dziwnego, że po powrocie do Polski Anita była fetowana, na Okęcie przyjechała nawet kapela z jej rodzinnego Rawicza. W kraju złota medalistka pojawiła się 18 sierpnia, 10 dni później wystąpiła po raz ostatni w tym sezonie - na PGE Narodowym. W konkursie, który dziś na świecie... wspomina się częściej niż ten w Rio de Janeiro.

    Mowa o Warszawskim Memoriale Kamili Skolimowskiej, na który wstęp był darmowy, a z okazji skorzystało 27 tysięcy osób. Oklaskiwali naszych wybitnych lekkoatletów - Fajdek tym razem nie zawiódł, uzyskał 82.47 m - najlepszy w sezonie wynik na świecie. A przede wszystkim brawa zbierał Tomasz Majewski, mistrz olimpijski z Pekinu i Londynu, który wtedy właśnie kończył karierę. A przynajmniej w Polsce, to tu po raz ostatni pchnął ponad 21 metrów, później wystąpił jeszcze w Zurychu, Berlinie i Zagrzebiu.

    Wszystkich przyćmiła jednak Anita.

    Fenomenalna seria Anity Włodarczyk w stolicy. Absolutnie nieosiągalna dla reszty świata

    Rywalizację zaczęła od rzutu na... 79.68 m, już właściwie mogła odbierać gratulacje za zwycięstwo. Tamta niedziela była jednak dla Włodarczyk szczególna, zwłaszcza przed polską publicznością. Za moment poprawiła się na 80.31 m, później - na 81.77 m. Aby oddać skalę tych wyników, wystarczy wspomnieć, że w całej historii konkurencji ponad 80 metrów rzuciły tylko dwie Amerykanki: Brooke Andersen i DeAnna Price. Po razie, odpowiednio: 80.17 i 80.31 m.

    A później przyszła ta czwarta kolejka, gdy po wypuszczeniu czterokilogramowego żelastwa Anita wiedziała już, że będzie bardzo dobrze. A może nawet - genialnie.

    Dwoje ludzi na stadionie lekkoatletycznym stoi obok elektronicznej tablicy wyników informującej o rekordzie świata. Kobieta w stroju sportowym pozuje z uśmiechem, a mężczyzna pokazuje gest pochwały.
    Anita Włodarczyk i trener Krzysztof Kaliszewski tuż po pobiciu rekordu świataADAM NURKIEWICZAFP

    Młot poleciał między dwie żółtą i pomarańczową linię, ta pierwsza wyznaczała kobiecy rekord świata. Polka zacisnęła pięść, chwyciła się za głowę. I czekała na wynik. Za moment pokazało się 82.98 m, pobiegła świętować, wskoczyła na swojego ówczesnego trenera Krzysztofa Kaliszewskiego.

    Była wzruszona, "na gorąco" wydukała tylko do mikrofonu: - Dziękuję za doping, ale jeszcze się nie poddaję. Rzucam dalej.

    Minęło równe 9 lat, co do dnia. Anita wciąż rzuca, choć słowo "dalej" trzeba już rozumieć nieco inaczej. Rok temu została wicemistrzynią Europy, w Pekinie do medalu zabrakło jej pięciu centymetrów. Światowa lekkoatletyka znacząco ostatnio uciekła tej polskiej, ale być może to wciąż właśnie Włodarczyk będzie największą polską nadzieją na podium w Tokio. Już za nieco ponad dwa tygodnie.

      I szkoda tylko, że rzut młotem jest tak niepoważnie traktowany przez organizatorów Diamentowej Ligi. Dziś w Zurychu odbywają się finały tej prestiżowej rywalizacji, będą oszczepnicy czy dyskobole, wczoraj rywalizowali kulomioci. A młota wciąż brak w finałach. Jedynie w Paryżu, Oslo, Chorzowie czy Eugene organizowana są ich zmagania, choć też trochę na boku...

      Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk
      Paweł Fajdek i Anita WłodarczykIna FassbenderAFP
      Sportowiec ubrany w niebieski strój unosi ręce w geście triumfu, będąc podnoszonym przez drugą osobę, której twarz wyraża radość i dumę; w tle rozmyta publiczność stadionowa.
      Anita Włodarczyk wskoczyła na swojego trenera, tuż po rekordzie świataADAM NURKIEWICZAFP
      Podcast Olimpijski. Ile nieoficjalnie na treningach rzucała Anita Włodarczyk INTERIA.TVINTERIA.TV

