Zachwyty nad polską lekkoatletką. Nie szczędzą jej komplementów

Tegoroczne zmagania lekkoatletów jak na razie układają się po myśli Mariki Majewskiej . Utalentowana Polka nie może narzekać zwłaszcza na ostatnie tygodnie. Zaledwie kilka dni temu wydarzył się dla niej jeden z najważniejszych momentów w dotychczasowej karierze. Nasza rodaczka wzięła udział w silnie obsadzonej imprezie w Gorzowie. Już od samego początku był to dla niej wyjątkowy start, ponieważ na co dzień reprezentuje barwy klubu z tego miasta. Dobrze zorientowani fani ze stolicy województwa lubuskiego dobrze o tym wiedzieli, dlatego mało kto 24 maja mógł liczyć na tak głośny doping.

Marika Majewska poleci na mistrzostwa Europy

22-latka po prostu musiała im się odwdzięczyć dobrym wynikiem. Zrobiłaby też przysługę samej sobie, bo gra toczyła się też o minimum na zbliżające się mistrzostwa Europy oraz igrzyska olimpijskie w biegu na sto metrów przez płotki. Marika Majewska do finału przystąpiła niesamowicie zmotywowana i zrobiła swoje, nie dając szans pozostałym rywalkom. Po raz pierwszy w życiu złamała granicę trzynastu sekund, bijąc oczywiście rekord życiowy (12,90 s). W finale do końca nie odpuszczała Tereza Sinova, ale do pokonania naszej rodaczki potrzebowała czegoś ekstra. Niestety tuż przed decydującym biegiem zaczęło padać, więc na razie nie udało się wywalczyć biletu do Paryża. Polka uzyskała jednak przepustkę na europejski czempionat.