Zach Bitter poprawił rekord świata na 100 mil na bieżni

Amerykański ultramaratończyk Zach Bitter poprawił rekord świata w biegu na 100 mil na bieżni. Dystans ten pokonał w 12 godzin, dziewięć minut i piętnaście sekund. Nie mógł tego zrobić na powietrzu ze względu na pandemię koronawirusa.

Wynik ten osiągnął dziewięć miesięcy po tym, jak udało mu się pokonać ten sam dystans na zewnątrz w 11 godzin, 19 minut i 13 sekund. To także był rekordowy czas.

Uzyskany teraz przez Bittera wynik nie zostanie jednak uznany jako oficjalny rekord świata, bo jego próba nie została zgłoszona wcześniej do World Athletics. Zostanie jednak wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Poprzedni najlepszy wynik globu uzyskany na bieżni na dystansie 100 mil należał do Kanadyjczyka Dave'a Proctora i wynosił 12 godzin 32 minuty i 26 sekund.

