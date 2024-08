Zabrakło jej w Paryżu, teraz ogłasza. Na tę wiadomość czekali polscy kibice

Nie tylko Sofii Ennaoui - polskim kibicom sportu również trudno pogodzić się z tym, co spotkało jedną z najlepszych polskich biegaczek długodystansowych ostatnich lat. Zawodniczka z powodu urazu nie mogła polecieć na igrzyska olimpijskie do Tokio. Niestety, z powodu kontuzji musiała odpuścić również imprezę w Paryżu.

Sofia Ennaoui w przeszłości doznała kontuzji ścięgna Achillesa. Jest to uraz bardzo poważny, a co gorsza - dokuczliwy. Problemy z nim potrafią ciągnąć się bardzo długo, o czym boleśnie przekonała się polska biegaczka.

Ennaoui wprost o bólu, który czuła. "Niewiele osób o tym wiedziało"

- Szczerze mówiąc, mnie noga bolała przez ostatnie 5 lat , choć zbyt wielu ludzi w sporcie tego nie wiedziało. Sport nie znosi mięczaków. Nie znosi ludzi, którzy nie radzą sobie z takimi przeciwnościami losu. To on wyzwala "powera" do walki, rywalizacji. Starałam się więc w ciągu ostatnich lat walczyć z tymi przeciwnościami losu. Całkiem dobrze mi to wychodziło, bo w tym czasie zdobyłam parę medali na mistrzostwach Europy .

- Organizm jednak powiedział mi w ostatnich latach "stop". Wielka szkoda, że to stało się teraz, bo kolejne igrzyska olimpijskie, na które nie pojechałam. Nie było mnie w Tokio i nie pojechałam do Paryża - dodała.

Kiedy Sofia Ennaoui wróci do sportu? Na tę wiadomość czekali polscy kibice

- Wcale nie chcę ukrywać tego, że bolał mnie fakt, iż nie jadę do Paryża i wcale nie chcę tego ukrywać. W wieku 30 lat chciałam mieć już trzy olimpijskie starty, a później może układać to swoje życie w inny sposób. Tak się nie stało i to jest typowo życiowe. Rzadko dzieje się to, co sobie zaplanujemy - zdradziła Sofia Ennaoui.