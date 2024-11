Z trybuny widział "gest Kozakiewicza". Wybitny trener polskich mistrzów nie żyje

Jedno z najsłynniejszych lekkoatletycznych małżeństw. Mistrzowie olimpijscy: ona jako zawodniczka, on jako trener

Poznali się w 1952 roku, 17-letnia Elżbieta Duńska debiutowała wtedy w zmaganiach w skoku w dal w igrzyskach w Helsinkach. Awansowała do finału, tam w gronie 24 zawodniczek nastolatka z gdańskiej Spójni zajęła 12. miejsce (5.65 m). Ta Spójnia pojawia się tu nieprzypadkowo, oboje, choć pochodzili z Mazowsza, spotkali się właśnie w Trójmieście. I już od 1952 roku Andrzej był trenerem Elżbiety, a na początku 1955 roku wzięli ślub. Stworzyli jedno z najbardziej znanych sportowych małżeństw w Polsce, przetrwało ono prawie 61 lat, do śmierci mistrzyni olimpijskiej.

Wspaniała trenerska kariera Andrzeja Krzesińskiego. Skorzystali także Brytyjczycy i Amerykanie

Po skończonej karierze Andrzej Krzesiński nadal związany był ze skokiem o tyczce, miał oko do wyszukiwania talentów. To pod jego okiem szlify zbierali Tadeusz Ślusarski czy Wojciech Buciarski. To ze Ślusarskim, jako trener reprezentacji, Krzesiński cieszył się z olimpijskiego złota w Montrealu, a później także ze srebra po czterech latach w Moskwie. No i ze słynnego złota Władysława Kozakiewicza, który nie omieszkał pokazać przy okazji swojej opinii o zachowanie radzieckich kibiców. Kozakiewicza prowadził Ryszard Tomaszewski, będący w cieniu Krzesińskiego, ale w stolicy ZSRR mistrz olimpijski korzystał z pomocy trenera kadry.